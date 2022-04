Antoine JEUFFRAULT

Diplômé d’un MBA (Master of Business Administration) spécialité RH, passé avec succès à l’International School of Management de PARIS - NEW YORK, j'ai fait le choix atypique de m'orienter vers un engagement dans l'Armée de Terre en tant qu'Officier dans les systèmes de communication et d'information où j'ai été formé techniquement pendant 1 année supplémentaire avant de prendre un poste de cadre.



Fort d'un statut de cadre avec 4 ans d'expérience, j'ai acquis durant ces années des compétences techniques, managériales et organisationnels probantes et entretenues par une intensité importante des missions réalisées :

- Manœuvre Technique avant projection sur l'opération militaire Barkhane avec gestion de la partie satellitaire et chaine hertzienne de l'exercice.

- Projection au Tchad en tant que gestionnaire des moyens de communications de l'ensemble du théâtre d'opération de la zone SAHEL.

- 2 missions Sentinelle en tant que chef de section.

- Projection au Koweit pour un exercice entre forces militaires françaises et koweïtiennes.

- Projection en Guyane sur l'opération Harpie en tant qu'Officier renseignement et traitant avec les unités au contact des orpailleurs.



De par mon expérience personnelle et professionnelle je suis doté d’un tempérament dynamique et d’un fort esprit d’équipe avec une réelle volonté de prestation de qualité dans mes missions.



Je reste à disposition pour toute éventuelle proposition.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Management