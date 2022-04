Antoine JEUFFRAY

Etudiant en pharmacie depuis 2005. Formation universitaire réalisée à l'Université de Poitiers, au sein de l'UFR de Médecine et Pharmacie, avec une forte implication dans la vie associative et étudiante (Trésorier de Fédération, élu au conseil d'UFR, participation aux commissions pédagogiques, participation au tutorat).



Concours d'internat en Pharmacie en 2012.



Interne en Sciences Pharmaceutiques en Languedoc-Roussillon, depuis novembre 2012.



En disponibilité de novembre 2015 à mai 2016 : inscription en M2 Dispositifs Médicaux et Biomatériaux, Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université Lille 2. Actuellement à la recherche d'un stage dans l'industrie du dispositif médical (R&D, Impression 3D, DMI).