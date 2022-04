Dany BERNARD

Après différentes missions au sein de l'entreprise telles que Pharmacien Gérant de PUI et Ingénieur Qualité pour le groupe, j'ai rejoint la Division Marketing et Ventes au poste de Chef de Produit :



-en charge de la gamme Aquaboss, traitement d'eau en hémodialyse



- support de l'équipe commerciale et du Chef de Projet



- réalisation d'études quantitatives et qualitatives



- communication



- pharmacien correspondant materiovigilance pour la division





Travail en équipe, en Gestion de Projet



Mes compétences :

Ingénieur qualité

Spécialiste Eau-santé

Informatique

Gestion de projet

Pharmacie

Santé

Marketing