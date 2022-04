Antoine JÉZÉQUEL

Pour les actions de communication et de formation des entreprises et des institutions : conception et production de vidéos, de visites virtuelles 360°, de dispositifs e-learning, de formation "digitalisée", d'animations 2D et 3D.

Tous les formats et tous les types de supports : du motion design au film avec comédiens



4 compétences clés :

• Justesse de l'écoute pour bien comprendre la problématique du client

• Avoir le sens du récit

• Capacité à rendre clairs (rapidement) des sujets complexes

• Elaboration de contenus d'une grande qualité audiovisuelle et informative



Pour vous faire une idée de la qualité et de la diversité de mon travail :

•Array

• https://vimeo.com/antoinejezequel/



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Le sens du récit / Story-telling

Scénarisation

Management de projet audiovisuel

Script

Conception-rédaction

Analyse des besoins / brief