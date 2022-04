Antoine JULIEN

Diplômé de deux master, l'un en stratégie de marketing et de communication, l'autre en gestion d'entreprise et management d'équipe, je suis actuellement chef de secteur chez Somfy France, un métier que j’apprends à maîtriser et qui me passionne. Ce que j’aime? La diversité des échanges, la résolution de problèmes, et surtout le développement commercial en apportant à mes clients des solutions.



Le travail n'est pas la seule source de développement, je pense qu'il est important d'explorer ce qui est à notre portée.



Mes activités professionnelles et extérieurs contribuent à me faire avancer, et m'aide à découvrir de nouvelles capacités.



La ténacité, l'esprit d'équipe, la passion, la réactivité, la prise de recul, l'observation sont des qualités que je reconnais et dont j'essaye de faire preuve. Ne jamais oublier d'être soi-même.



Mes compétences :

Participation à différents raids

Sport outdoor

Tenacité

Passion

Esprit d'équipe

L'écoute