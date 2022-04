Antoine KABINGA MBUYAMBA dispose d’une forte expertise technique dans le domaine de la Communication pour le Changement Social et de Comportement, en Analyse Sociale et Action. Journaliste et écologiste de formation, actuellement, je suis Project Manager Wash/SBCC du projet Kinshasa Bopeto et Acting project Manager Projet LIFT II de CARE. Initiateur d’un Magazine d’Informations Spécialisées en milieu scolaire



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Travail en équipe

Community management

Communication

Conduite du changement