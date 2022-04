Antoine KERNOA

2015---

*- SMA-NETAGIS:

Responsable applications SIG & ADS





2012 - 2015

*- SMA-NETAGIS:

Géomaticien / Formateur - La Chapelle sur Erdre



Avril 2007 - 2012

*- SMA-NETAGIS:

Technicien SIG-Cartographe - Nantes

- Traitement et Intégration de données (BdD SIG, MySql)

- Diagnostics des données

- Numérisation de réseaux: éclairage public, AEP, Assainissement.

- Documents d'urbanisme: POS - PLU (selon CdC du CNIG).

- Formation Utilisateurs: Actigis / Netagis-Maps

- HOTLINE: Prise en compte des demandes clients, assistance de premier niveau.

- Logiciels : Mapinfo, ArcGis 9.3, Microstation, GIRIS, ActiGis (Netagis)





Octobre 2006:

En cours de création d'une association de protection de l’Environnement ayant pour principal objectif la création d'un outil du suivi de l'évolution des paysages de Loire Atlantique: L'Observatoire Photographique du paysage.



Mars - Décembre 2006:

*- Chargé de mission au conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement des Côtes d'Armor: " bilan et propositions de valorisation de l'Observatoire Photographique du Paysage".

*- Mémoire de fin d'étude: bilan de l'observatoire photographique du paysage et mise en place d'actions pédagogiques: méthode de lecture des paysages auprès des élèves du primaire.



Mars - juin 2005:

*- Chargé d'étude au Laboratoire de recherche du CNRS à Rennes et service DAU de la ville de Rennes: " étude des mobilités résidentielles des habitants de la ZAC de Beauregard (N-O Rennes)".

*- Mémoire: "Les partis d'aménagement de la ZAC de Beauregard": recherche d'urbanité, développement durable, Haute Qualité Environnementale, mixité sociale, procédure d'aménagement...



Saisons estivales 2002-2004:

Préparateur, agent de comptoir à National-Citer, location de véhicule.

Quimper-Brest-Lorient



Saisons estivales 1998-2001:

Surveillant-Sauveteur en milieux aquatiques(Vendée, Bretagne, Var, Savoie.)



Mes compétences :

sig

photographie

environnement

géographie

cartographie

formation

qgis

arcmap

netagis-maps