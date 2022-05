Quentin DE MOLLIENS

Je suis consultant en communication digitale, spécialiste des médias sociaux. Je propose des prestation de conseil et de formation pour les entreprises qui souhaitent leur relationnel digital. Au contact des acteurs du marché viticole, notamment avec la co-création du cluster des wine startup nantaise (L.A Vigne Numérique), je conseille les vignerons pour gérer leur identité numérique et générer plus de leads sur les supports numériques.



A votre disposition pour des échanges de bonnes pratiques, la création des partenariats, écouter et répondre à vos besoins.



Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet web

Adobe CS6

HTML

User experience

Wordpress

E-reputation

Google Analytics

Intelligence économique

Google Adwords

Social media