Flavien CHANTREL

En poste à Hellowork depuis 2007, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer au sein d'une structure ambitieuse et en pleine croissance, me permettant de monter en compétences de façon continue. Je manage actuellement l'équipe éditoriale et médias sociaux, composée de 9 personnes, en charge des médias BDM (1,5 million de visites par mois) et Mode(s) d’emploi (200 000 visites par mois), des espaces éditos de RegionsJob, MaFormation ou encore Cadreo et de nos présences sociales. Je suis également amené à travailler sur de nombreuses enquêtes et études et sur les relations presse.



HelloWork rassemble tous les actifs autour d’une idée commune : leur permettre d’aborder le lundi avec le sourire



