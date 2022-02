Isabelle PIFFETEAU

NOTRE ACTUALITE : lancement d'un nouveau site en 2016 http://www.artist-leab.eu/

Ce site s'adresse à tous les artistes : musiciens, chanteurs, peintres...

S'y inscrire, c'est pour vous être "vu" et pour nous développer cette nouvelle activité.





Esope, c'est un studio de production audio et vidéo. C'est une équipe d'une quinzaine de voix off et un studio qui existe depuis 2007.



Nous réalisons :

- pour les éditeurs de livres et magazines, des versions audio lues par des comédiens

- pour des annonces ou spots publicitaires TV, Radio, nous fournissons la voix



Nos clients sont les entreprises, la presse, les mutuelles, les assurances ou les collectivités.



Nous diversifions nos activités et utilisons les nouvelles technologies, la connexion des informations à partager grâce au QR CODE et TAG NFC RFID qui contiennent un multimédia.



Les agences immobilières qui veulent dynamiser leur portefeuille par des annonces audio/vidéo. Les clients flashent les annonces présentées en vitrine et accèdent à l'annonce sous forme de vidéo avec les prix et les contacts.



Pour mieux comprendre, consulter les sites :

http://www.production-audio-esope.eu



Nous contacter directement

info@esope-editions.com

Tel 02 40 05 83 18



Mes compétences :

Accessibilité

Audio

Écouter

Presse

RGAA

Transcription

Transcription audio

Voix off

W3C

studio d'enregistrement

Community management

Communication

Édition

Rédaction

Marketing