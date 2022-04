SOUL POWER est né de la volonté de communier autour de deux idées musicales : la chaleur suave de la Soul et l'énergie du Rhythm n' Blues. Créé sous forme associative, le groupe a pour ambition le partage de ces idées avec le public.



Chaque année, le groupe se produit sur les scènes parisiennes (Petit Journal Montparnasse, Le Méridien, etc.) ou pour des spectacles privés. Avec un répertoire en constante évolution et varié, Soul Power vous propose un spectacle inoubliable au son d'une rythmique entraînante, de chanteurs à l'énergie débordante et d'une section forte de 5 cuivres à couper le souffle ;o)



Pour vos spectacles ou pour passer un bon moment, contactez ou venez écouter Soul Power. Bonne ambiance garantie !



Chants : Christine FERRATY

Sax : Olivier LAUDRAIN, Fred BERTHELOT, Philippe BROHET

Trompettes : Stephane TOURNEUR & Gregory FATOUT

Batterie : Serge BELAICH

Claviers : Emmanuel BENSI

Basse : Jean-Jacques TERRET

Guitares : Michel & Alain DUFOUR

Manager : Alain DUFOUR



