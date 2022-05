Sandrine PIFFETEAU

Passionnée de Tourisme et de la langue anglaise, avec un esprit et des qualités commerciales, j'ai toujours recherché un poste lié à mes passions. Mon parcours professionnel est très varié et riche, ce qui fait de moi une personne très polyvalente.

Ayant vécu à l'étranger (Finlande, Danemark, Suède, Italie, Tunisie, Martinique) et voyagé dans différents autres pays en vacances (Turquie, Canaries, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne), je fais preuve d'une grande ouverture d'esprit, et je parle l'anglais couramment.

Je souhaite échanger et partager mes expériences personnelles et professionnelles, où vous donner quelques conseils si vous le souhaitez.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Rigoureuse

Dynamique