Daniel THOMIN

Pépiniériste spécialisée dans la production de tillandsia.



Ce sont des plantes épiphytes de la famille des broméliacées. Sans racines, les tillandsia vivent cramponnés sur un support ( arbres, cactus, rochers, fils électriques... ) et se nourrissent seulement d'eau de pluie.



100% de nos tillandsia sont cultivés en France dans notre serre froide à Aimargues dans le Gard, à partir de graines ou de division de touffes.



Fondé par Thierry Béchard en 1993, nous avons racheté en 2013 la pépinière, avec mon associé, Pierre Kerrand. Son nouveau nom est tillandsia PROD.



Nous conservons la même éthique que notre prédécesseur :

- aucune plante proposée à la vente n'est importée.

- la serre est chauffée a 5° en hivers pour garantir une grande rusticité.

- une fertilisation modérée pour offrir des plants solides et non forcés.

- pas de traitement d'induction florale, pour avoir des floraisons naturelles.





Mes compétences :

Concepteur Lumière

Décorateur

ECLAIRAGE

Éclairagiste

Étalagiste

Paysagiste

Recherche