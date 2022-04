Spécialiste de la distribution spécialisée sur les marchés de l'équipement du jardin et du jardinier, expert en horticulture, jardin et paysage, j'ai bâti mon expérience et créé ma valeur ajoutée grâce à mes capacités d'écoute, d'adaptation, de synthèse, d'analyse et de travail, mes solides connaissances techniques, commerciales et managériales et mes qualités relationnelles:



- management de catégories de produits : marketing stratégique et opérationnel, négociations, sourcing, merchandising, veille,

- développement commercial : stratégie commerciale, prospection, relation clients, appel d'offres, devis

- animation d'équipe commerciale : gestion d'unité commerciale, développement des compétences de la motivation et des performances, définition de budget prévisionnel et suivi de compte de résultat,

- conduite de projets: stratégie en organisation, études et méthodes, audits fonctionnels et organisationnels, optimisation des flux de produits et d'informations commerciales.



J'accompagne l'entreprise vers l'atteinte d'objectifs commerciaux définis dans le cadre d'une stratégie de développement et de valorisation de produits et services innovants.



En résumé, je me définis comme un créateur de valeurs en "horti-activités"!



didier.guisnel@sfr.fr - 06 72 79 93 82



Mes compétences :

SAP

Gestion de projet

Botanique

Management

Négociation achats

Commerce B2C

Gestion administrative

Juridique

Business development

Sourcing international

Négociation contrats

Microsoft Office

Agroalimentaire

Horticulture

Gestion budgétaire

Étude de marché

Agro industrie

Agrochimie

Agriculture

Marchés publics

Gestion des ressources humaines

Analyse financière

Commerce B2B

Gestion des stocks

Achats