Ludovic VILLERONDE

UNE TRIPLE COMPETENCE : COMMERCE, RESSOURCES HUMAINES, GESTION



 développer le chiffre d’affaires et prendre des parts de marché

 participer à l’élaboration de la politique commerciale et l’appliquer sur le terrain

 manager le "Comité de Direction" du magasin (recruter, former, motiver et évaluer)

 assurer les relations avec les partenaires sociaux

 assurer les relations avec l'environnement local du magasin

 ėlaborer les budgets et garantir l’atteinte des résultats



Mes compétences :

Management Motivationnel

Ressources humaines

Distribution spécialisée

Conduite du changement

Conduite de projet

Gestion de centres de profit

Management des IRP