Parfaitement autonome sur les phases de conception et de réalisation, je suis expert COBOL, CICS et DB2. Je suis principalement intervenu sur des environnements MVS-zOS, mais également sur des machines UNIX (bonne connaissance du SHELL).

Pour élargir mes compétences, j'ai suivi une auto-formation JAVA et JAVA J2EE

En poste actuellement en environnement COBOL, ORACLE pour le société MOSICA.



Mes compétences :

MVS

Cobol

DB2

CICS

UNIX

Oracle