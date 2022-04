Antoine KITANDJA LOKAVU

Il a fait ses études, une année de formation spirituelle et humaine à l'Ecole d'Eavangélisation de PARAY LE MONIAL, puis , puis, trois années d e cycles de philosophe toujours à PARAY LE MONIAL, puis, il a fait 4 années du Cycles de Théologie au Grand Séminaire d'Aix en Provence, puis, une année de stage dans la paroisse Saint André de BOUC BE AIR;

Ordonné prêtre, le 14 septembre 1997 dans la ville de LODJA en République Démocratique du Congo.

En 1998, envoyé en mission de deux ans comme prêtre Fidei Donum à Douala au Cameroun à archidiocèse de Douala avec comme mission, suivi des jeunes coopérants FIDESCO, aumônier et professeur de Philosophie au Collège Chevreuil, suivi des membres de la Communauté de l'Emmanuel naissante.

Il passera plus de 7 ans en France pour les différentes responsabilité, malgré sa maladie génétique, Aumônier l'Ecole d’évangélisation à Paray le Monial, Vicaire à Saint Nicolas des Champs à Paris, vicaire Sainte Maxime et aumônier molitaire dans la base de Toulon, vicaire, à la paroisse notre Dame de Nancy. Depuis son retour au Congo Démocratique, son pays d'origine dans son Diocèse, malgré sa maladie, son Évêque Monseigneur Nicolas DJOMO qui est aussi le président de la CENCO ( Conférence Épiscopale du Congo) l a nommé: curé de la paroisse Sainte Véronique de LODJA, Coordonnateur de la Caritas TSHUMBE, il est aussi chargé des expatriés Américain et Français missionnaires du Diocèse œuvrant à LODJA. De part son dynamisme, le Consul de l'Ambassade de France en RDC l'associé au Comité de sécurité pour le ressortissant Français vivant dans les deux Kasai. Prions pour santé, Abbé Antoine souffre d'une maladie génétique . Mais en le voyant, vous ne pouvez même imagier qu'il soit malade. Il a un moral de fer. Il est heureux dans son ministère de prêtre. Pour, je le trouve comme un homme et un prêtre vraiment équilibré. Il aime sa vie de prêtre, il est proche de ses fidèles. Très apprécié par les son entourage tant en Europe qu'en Afrique. Conséquences, ses responsables lui collent beaucoup de responsabilité qu il ne sait pas dire non. Mais cela entraînent des jalousies pour les autres. Il est nerveux et il a un caractère entier. C'est à dire " tout ou rien". Voilà ce que je sais d'Antoine. Je garde l'anonymat.