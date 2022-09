Jean Paul MORDEFROID

Marié et père de cinq enfants, je m'efforce, depuis le début de mon activité professionnelle d'équilibrer ma vie entre mon travail, ma famille et mes divers engagements sociaux, culturels et religieux.

Cela a nécessité des choix, assumés en couple, et m'a parfois conduit à des situations délicates, heureusement dépassées.



Aujourd'hui retraité - actif ! - j'assume un mandat d'adjoint au maire (depuis 2008) et des responsabilités dans diverses associations : membre du Conseil d'administration de Terre et Cité (terreetcite.org) et de l'IEDH (iedh.fr), je suis président de l'association Sem depuis 2018 (sem-caricaturiste.info).



Pendant dix ans, j'ai travaillé dans l'agriculture, dans des métiers divers, de la production à la formation d'adultes, en passant par la transformation, l'enseignement, les études et la presse. Ensuite pendant quatre ans, j'ai été permanent associatif, dans un métier commercial : responsable des activités de librairie et d'édition.



Puis j'ai créé une entreprise de conseil et de formation, PASCAL CONSULTANTS, avec Bruno Pouzoullic. Une équipe s'est formée, les compétences se sont élargies, des liens forts se sont noués avec les clients (cf. ci-dessous),… Vingt ans après, les deux fondateurs sont toujours présents, signe que le maître mot de "confiance" n'est pas un vain mot !

Cette confiance, nous visons à la développer entre les partenaires de projets multi-acteurs grâce à la Méthode PAT-Miroir © issue des travaux de l'UTC (Université de Technologie de Compiègne).

C'est aussi en confiance que j'ai contribué à l'émergence du Réseau ALTEA qui regroupe des agro-consultants sur des projets de filière ou de territoire (voir ci-dessous).



Parallèlement, en 1999, j'ai initié, avec mon épouse, la création de l'IEDH (Institut européen de développement humain ;Array), une association dédiée à la formation en milieu associatif, dans la perspective d'en "professionnaliser" le fonctionnement tout en respectant le charisme propre de chaque organisme. Douze ans plus tard, l'équipe compte quinze personnes et continue de s'élargir.



Au moment venu, j'ai passé la main à une nouvelle génération et n'ai conservé qu'une très petite activité professionnelle.



Depuis 2008, je suis adjoint au Maire de Verrières Le Buisson (Essonne, 15 500 habitants), en charge du développement durable, de l'environnement et des transports publics. La diversité des expériences acquises dans la vie professionnelle et la connaissance de la vie associative sont des atouts pour cette nouvelle et passionnante mission.



Mes compétences :

Conseil

Management

Formation

Coaching

Accompagnement individuel et collectif

Ressources humaines