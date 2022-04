Antoine Komivi AKAKPO

Je suis ingénieur agronome, spécialisé en géomatique et télédétection appliquées à la production agricole (agriculture de précision) et à la gestion des ressources naturelles.



Mes travaux en cours portent sur la « déforestation et la dynamique du changement forestier au Togo». Il s'agit d’identifier, de cartographier, d’analyser et de comprendre les changements qui interviennent dans les espaces forestiers au Togo, sous l’action humaine, ainsi que leur dynamique. Le travail consiste d'une part à évaluer aussi bien le couvert forestier que la vitesse et la géographie de sa disparition, non seulement pour dresser un bilan du phénomène de déforestation mais aussi pour développer des méthodologies basées sur la télédétection et applicables en routine par la suite, pour assurer un suivi de l'évolution du couvert forestier au Togo. Ce travail consiste d'autre part à dépasser les explications frontales habituellement données à la dégradation des massifs forestiers pour tenter des analyses plus approfondies des acteurs et de leurs motivations.



Pour y parvenir, la recherche s’appuie sur une démarche qui combine télédétection et analyses socioéconomiques, dans une approche systémique.



Je souhaiterais faire de nouvelles expériences dans les domaines de l'agriculture et de la gestion des ressources naturelles, et suis donc intéressé par des projets qui y travaillent.



Mes compétences :

Géomatique

Agronomie

SIG

Agriculture