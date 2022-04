Antoine KOUAKOU

Je suis KOUAKOU Antoine, alias Maître KWAN.

Enseignant-chercheur à l'Université de Bouaké et ce depuis Octobre 2003, laquelle a été rebaptisée UAO (Université Alassane Ouattara en Septembre 2012, je suis présentement Maître de Conférences de Philosophie à l'UFR Communication, Milieu et Société (C.M.S)

Avant de parvenir à l'Enseignement Supérieur, j'ai été, dans le même domaine de l'éducation, Professeur certifié de Philosophie,de 1996 à 2003, singulièrement au Lycée Moderne de Belleville de Bouaké (1996-2002), puis au Collège-relais de Bingerville (2002-2003) après la crise armée.

En dehors de l'Education qui semble être mon domaine d'élection, j'ai fait la Formation Théologique des Laïcs (F.T.L)et suis donc titulaire d'un Diplôme de théologie des laïcs de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (U.C.A.O) - Unité Universitaire d'Abidjan. Au terme de cette formation, je me suis spécialisé en Problèmes de Société.

Cette spécialisation trouve elle-même ses racines dans une autre formation faite au Centre d'Etudes et de Recherche d'Actions pour la Paix (CERAP)/ IDDH (Institut de la Dignité et des Droits Humains). Dans cette haute Institution en effet, j'ai fait une formation spécialisée en Gestion des Conflits, et deux autres dont l'Initiation aux Droits de l'Homme, puis en Société civile,Gouvernance et Ethique.

Dans le domaine précis de l'Enseignement Supérieur, je suis, jusqu'à ce jour, bénéficiaire de trois stages de perfectionnement à la Recherche, dont le premier en Roumanie, à l'Université "Dunarea de Jos" de Galati (Janvier-Septembre 2008); le deuxième au Burkina Faso, à l'Université de Ouagadougou (Juin-Août 2009); et le troisième en France, à l'Université de Paris IV- SORBONNE (Mai-Août 2010).

Je suis:

- membre de la Société Ivoirienne de Bioéthique, d'Epistémologie et de Logique (S.I.B.E.L);

- membre du Cercle de Recherches et d'Etudes en Philosophie Ivoirienne et Contemporaine (C.R.E.P.I.C):

- membre du service de communication de la Commission Episcopale "Justice et Paix" de Côte d'Ivoire;

- membre de la Communauté Catholique des Enfants de Padre Pio (CCEPP).

Auteur de plusieurs articles/publications paru(e)s dans des revues nationales et internationales dont les Annales de l'Université de Ouagadougou, les Annales philosophiques de l'Université de Galati"Mélanges francophones", les Annales philosophiques de l'UCAO, le Cahier philosophique d'Afrique, Ethiopiques, le Korè, le Noùs; ai-je aussi en vue la publication de Livres...

Pratiquant des Arts Martiaux, en particulier le Kung Fu Wushu (Shaolin),j'aime aussi bien jouer au Football et aime parler l'Anglais (assez bon niveau) et l'Allemand (niveau basique, en dehors du Franàais (couramment parlé).



Mes compétences :

Arts martiaux

Pastoralisme

Conduite de projet

Administration scolaire