Après un parcours de 25 ans dans la profession bancaire – Sous-Chef Comptable (UGB), Contrôleur de Gestion (BGFIBank), Directeur Logistique (BGFIBank), Responsable du développement international (BGFIBank), Membre du comité de crédits Groupe (BGFIBank), Directeur ligne métier affacturage (BGFIbank) – Antoine KOUMBA MBOUTSOU a créé en 2012 et développe la société ABC_COURTIER, spécialisée dans trois métiers : Gestion et recouvrement amiable des créances, Courtage en banque et Formation & conseils.

Il a été enseignant vacataire à l’Institut National des Sciences de Gestion et enseigne à l’Université au sein de la Faculté des droits et sciences économiques, Département économie dans les domaines de la finance, banque et comptabilité.

Il est diplômé en comptabilité et gestion des entreprises et titulaire d’un DESS en banque (ITB Paris).



