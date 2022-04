Elsa Claire MBOUNDOU KOUMBA

Je crois que tout est possible à celui qui croit.



Je suis une jeune femme qui aime apprendre des autres et dont le coeur soupire à offrir aux autres le meilleur.J'ai un parcours pas très commun,il m'est arrivé de chercher ma voie sans pour autant la trouver.Du moins,croyant ne pas l'avoir trouvé,mais désormais,je sais qui je suis,et je sais où je vais.

Je suis convaincue que quelques soient le temps,les embuches,et toutes les difficultés qui pourraient se dresser,on a toujours la possibilité,sinon la capacité d'atteindre son objectif,tout dépend de notre vision des choses.



J'ai choisit de me voir belle,forte,apte et capable,et j'ai choisit de voir le monde accessible à qui veut,donc à moi également.



Mes compétences :

Communication orale

Sécurité au travail

Veille concurrentielle

Technique et recherche marketing

Prospection commerciale