Antoine LABLEE

Tout juste diplômé en ingénieur mécanique, filière design industriel à l'UTC, je suis à la recherche d'opportunités pour rentrer dans le milieu professionnel.



Dynamique, ouvert et rigoureux, les challenges m’animent. Mes parcours professionnel et personnel m’ont permis de côtoyer des secteurs variés comme le design, l’ingénierie, la planification, le prototypage, l’architecture et bien d'autres. Ces rencontres riches m’ont appris à m’adapter rapidement et comprendre les besoins de chaque partie prenante.



Si mon profil vous intéresse, je serai ravi de vous rencontrer pour parler plus en détail de mes compétences et comment elles pourraient s’intégrer dans une future collaboration.



Mes compétences :

CINEMA 4D

iMovie

du Design

Solidworks

Pro/ENGINEER

CNC

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator