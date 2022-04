Antoine LABORDE

- Professeur de cuisine à l’Éducation Nationale depuis une trentaine d’année, j’ai des capacités pédagogiques reconnues et une bonne maîtrise de la gestion des groupes. Je fais régulièrement des cours de cuisine « tous public » en français et en anglais, je parle également espagnol et allemand.

- J’aime la rigueur des « organisations »… c’est ce qui me vaut en particulier de faire partie du Jury des « Meilleurs ouvriers de France » depuis maintenant 12 ans. La rigueur, c’est aussi le respect des produits, leur mise en valeur par la « technique », mais c’est également connaître leur prix de revient : c’est la gestion des coûts en cuisine… chaque jour ! Arrivé au sommet de ma carrière d’enseignant, à la recherche de nouveaux challenges, j’ai commencé à me diversifier par de la formation et du conseil en entreprise.

Très implanté dans le monde professionnel par ma participation aux actions de formation continue et le suivi de mes anciens élèves, Je suis auto-entrepreneur et à ce titre je fais du conseil et de la formation sur site. J’apporte des solutions et un réel changement à chaque nouvelle mission qui m’est confiée. Je développe cette activité, pour m’y consacrer pleinement.



Je propose mes services aux restaurateurs pour :

- Analyser la cohérence de leur offre, ajuster leur carte.

- Réaliser des fiches techniques, des fiches de rendement.

- Organiser les achats (comparatifs de prix, de qualité…), la réception, le stockage adapté.

- Améliorer l’organisation du travail, des locaux.

- Vérifier l’application des normes HACCP.

- Vérifier la qualité des mets proposés.

- Évaluer la compétence du personnel, les capacités techniques.

- Proposer des formations adaptées.



La formation professionnelle évolue au plus près du terrain. Qui mieux qu’un chef rigoureux, pédagogue expérimenté, peut accompagner ce changement ?



Mes compétences :

- Co-auteur d’un livre de cuisine Bordelaise en 20