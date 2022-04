Après une formation technique (Electronique/Informatique), et commerciale (IFAG), j'ai rejoint le groupe NSE Services en tant qu'Ingénieur Commercial EMEA. Ma mission consiste à développer notre portefeuille clients avec la vente de prestation de service pour le traitement de la garantie auprès des constructeurs informatique et électronique.



Mes compétences :

Anglais

Call center

Commercial

Commercial grand compte

EGP

Europe

Help desk

Informatique

Maintenance

NTIC

PDA