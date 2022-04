Antoine LACOSTE

Étudiant en 2ème année en DUT Informatique, je suis à la recherche d'un contrat professionnel en alternance dans la programmation. C'est pour moi un moyen d’accéder au titre d'ingénieur dans l'école Ingésup Lyon dans laquelle je serais en septembre 2015. Mes compétences en programmation et ma capacité d'adaptation me permettront de parfaitement m'intégrer à tous les types d’entreprises.



Lien vers mon projet d'application Web/Mobile créée lors de mon DUT : http://asomweb.zz.vc/



Mes compétences :

JavaScript

C#

HTML

C

JQuery

Python

PHP

Microsoft Office

Java

Shell

CSS

SQL

Conception UML

Android

IndexedDB

PhoneGap

Développement Windows 8