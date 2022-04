Antoine LACROIX

J aime faire vivre un centre opérationnel par l'analyse, la projection, l'évolution, l'accompagnement, l'encadrement, la gestion et par l' optimisation de toute la structure afin d’être toujours en corrélation avec les tendances du marché.



Par mon parcours atypique et varié, j'ai la chance d'avoir un regard grand angle sur les activités et donc d'apporter souvent des réflexions différentes qui peuvent permettre d'avoir un coup d’avance sur la concurrence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Approvisionnement

Achats

Management

Logistique

Vente

Distribution