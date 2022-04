Antoine LAFFOND

En développement sur ma nouvel activité je recherche actuellement de nouveau challenger pour des services hors du commun et pouvoir me développer sur la région du Limousin et la France entière . Pour plus de renseignements me contacter .



Mes compétences :

Apporteur d’affaires

Sport

Développements commerciales

Marketing sportif

Marketing

Secteur cosmétique

Service de santé

Gestion de projet

Entrepreneuriat

Relations internationales