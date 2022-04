Antoine LAGIER

Je suis désormais consultant chez Beamap, cabinet de conseil et d'architecture spécialisé dans le Cloud Computing. Nous intervenons à la fois en amont de projets de Cloud Privé ou Public mais aussi pour assister à leur mise en oeuvre.



Mes principaux domaines d'expertise après 10 ans passés dans l'IT sont :

> Cas d'usage, impacts et technologies du Cloud Computing

> Architectures des SI virtualisés (compute, storage, networking + ecossytemes. Build & Run)

> Management et gouvernance d'infrastructure (ITIL)

> Industrialisation et l'automatisation des processus liés au SI (déploiement, migration, upgrade...)

> mais également le système, l'ordonnancement, la supervision et les solutions de clustering



Par le passé, mes différents postes m'ont amenés à endosser plusieurs rôles: consultant, expert technique, chef de projets (technique, fonctionnelle, avec conduite d'équipe), avant-vente...



Je suis également certifié ITIL v3 Foundation, VMware VCP3, VCP4 et VCP5, XenServer Enterprise 5.0, Scalent Deployment Professional, Arkeia v8 et ai suivi diverses formations (VMware, Power VM, ITIL, Citrix,...)



Mes compétences :

Itil v3

Linux

Stockage

VSphere

Scheduling

Shell

Virtualisation

ITIL

Nagios

VMware

Centreon et Nagios

Openstack

Cloud computing