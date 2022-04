Antoine LAIGO

Bienvenue sur mon profil Viadeo !



Passionné par les machines agricoles depuis mon plus jeune âge, j’ai naturellement orienté mes études dans le but d’occuper un poste dans le secteur de l’agroéquipement. Allier passion et études est en effet très intéressant et source de motivation.



Ayant obtenu mon BTS Génie Des Equipements Agricoles, j'ai ainsi intégré l'IUT de Chalon-Sur-Saône pour préparer la licence professionnelle "Gestion Technique et Economique des Agroéquipements".



J'ai ainsi choisi le statut d'apprenti. J'ai alors été accueilli au sein du fabricant de tonnes à lisier Mauguin-Citagri.



