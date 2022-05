Antoine LAMBERT

Actuellement étudiant en L2 d'économie et gestion, je cherche activement un stage pour cet été dans le domaine du marketing, commerce ou management.

Curieux et à l'écoute, je saurai m'adapter auprès de mes collègues et accomplir les tâches demandées.

Je souhaite pouvoir apporter mon sens du travail au sein d'une structure qui me fera confiance et apprendre de celle-ci.