Antoine LAMBERT

Naviguer à sa guise sur les océans nécessite, malgré tout, précision et droiture.



A l’instar des marins, le créateur de site internet se doit de faire preuve de rigueur dans l’analyse des besoins ou dans la conduite de projets, tout en faisant preuve de créativité dans les conceptions graphiques et rédactionnelles.



Après m'être bâti une solide expérience dans la vente, J'ai décidé de réorienter ma carrière professionnelle vers les métiers du web . Mon passé sert donc de fil d’Ariane, et d’appui, pour comprendre les enjeux de l’entreprise, et, ainsi, pour mieux la guider dans ses choix en terme de Communication 2.0.



Par ailleurs, passionné de voile, je m'appuie sur mon expérience de la mer pour aborder le monde internet avec la même philosophie.



Bien tenir le cap et arriver à bon port, telle est ma devise !





Mes compétences :

Dreamweaver CS5.5

HTML 5

CSS 3

Illustrator CS5.1

Photoshop CS5.1

Contenus éditoriaux

Joomla

Référencement naturel

Wordpress

InDesign CS5.5

Flash CS5.5

Animation de site

Internet

Webmaster

Webmarketing

Référencement

Retouches photos

Rédaction web