Antoine LAMIRÉ

Chargé de mission

Après une formation supérieure en commerce et gestion, j'ai travaillé dans le secteur bancaire.

A la recherche d'une activité ayant plus de sens, je me suis engagé dans le commerce équitable au sein d'une scop et d'une association. Suite à l'arrêt de la scop, je me suis formé aux métiers de l'administration territoriale. j'ai ainsi pu exercer principalement des missions de Directeur Général des Services en Mairie, mais aussi de chargé de mission en RH.

Je souhaite maintenant participer à un projet social et solidaire au sein du monde associatif.



Mes compétences :

Diriger des équipes

Organiser la prévention des risques et santé au tr

Concevoir et mettre en oeuvre des formations

Monter un dossier de demande de subvention

Représentation auprès d'organismes officiels

Recruter

Négocier des contrats

Gérer des marchés publics

Réaliser des études

Synthétiser, organiser et hiérarchiser des données

Maîtrise des outils informatiques

Animation de réseaux

Organiser des évènements

Connaissance des acteurs publics

Piloter la gestion budgétaire et financière

Mettre en oeuvre et évaluer des projets

Réaliser des outils de communication

Animer

Organiser

Mener des projets

Gérer des bénévoles