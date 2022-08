En charge de l'organisation et des méthodes auprès d'un groupe de 900 personnes proposant des prestations de services aux entreprises (audit, conseil, ...), j'exerce cette fonction depuis plus de 10 ans après avoir été recruté pour deux missions essentielles :



# la recherche de gains de productivité,

# l'harmonisation des méthodes de travail dans les différents sites.



Dans ce cadre, de nombreux projets ont pû être conduits, notamment des développements sur le web (intranet, extranet, ...), ainsi que la dématérialisation de données, concourant à une meilleure efficacité.



Actuellement, j'ai repris mes études dans le cadre d'un MBA en part time chez Audencia Nantes.



En recherche constante de sujets relatifs à l'optimisation, à la productivité dans les services, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : p.guillemot@live.fr, pour échanger en la matière et mutualiser nos réflexions.



Mes compétences :

AMOA

Analyse de la valeur

Analyse des risques

Analyse financière

Analyse fonctionnelle

Assurance

Assurance Qualité

Audit

Audit qualité

BPM

Cartographie

Conduite de projet

Conduite du changement

Extranet

GED

Intranet

Iso 14001

ISO 9001

KPI

Organisation

Performance

Pilotage

Pilotage de la performance

Planification

PMO

Qualité

Restructuration

ROI

Stratégie

Sureté