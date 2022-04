Je suis Antoine LAMMERANT. Après une formation en Audiovisuel, je suis aujourd'hui à mon compte dans une activité de réalisation de films institutionnels et événementiels.



Celle-ci se nomme ALCAM. Elle a pour but de proposer aux entreprises comme à d'autres structures liées à l’événement, l’hôtellerie, la restauration, et qui bénéficient d'un site internet, de mettre celui-ci en avant grâce à la communication vidéo.

L'objectif est de retranscrire en image toute les valeurs, la philosophie et l'histoire qui découlent du personnel gérant ou salarié et de la structure.



Je suis inscrit sur ce réseaux pour proposer mes services à toute personne en lien avec la communication dans les entreprises.