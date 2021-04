Guillaume LAMMERANT

Chez Lunaweb,

ma mission est de concevoir des applications web offrant d'excellentes experiences utilisateur. Je suis chef de projet, en relation avec une equipe de 10 personnes. Je veille à la faisabilité du projet, l'élaboration et le respect du cahier des charges.



Chez chronodrive,

mon travail était de faire le lien entre les besoins du métier et la technique du système d'information de Chronodrive. Étude, faisabilité, établissement des cahiers des charges, suivi de projet, communication entre les intervenants des différents pôles transverses.



Force de proposition quant aux ressources et moyens à mettre en œuvre.



Contrôle que l’applicatif est conforme aux souhaits exprimés et assure la mise en œuvre des formations.



Veille au respect des normes et méthodes en vigueur et à la constitution d’une documentation afin d'assurer l'évolution et la maintenance de l'application



Assure la communication avec les clients et le support en France et etranger.

Ma deuxième casquette est de suivre et piloter au quotidien.



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

M-commerce

E-commerce

Mobilité

emailing

responsive design

UX / UI design