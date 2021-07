Jérémy HUYGHE

A vingt-neuf ans, je suis titulaire d’un master en Electronique, Electrotechnique, Automatique et Informatique Industrielle avec une expérience de plus de deux ans au sein de l’entreprise de renommée internationale Goodyear Dunlop et depuis cinq ans au sein de la société OET(35).

Lors de la réalisation de mes différents projets, j'ai toujours su faire preuve de rigueur et d'adaptabilité. Mon sens du relationnel et mon goût pour le travail en équipe m'ont permis de surmonter de nombreuses difficultés dans une entreprise où les coûts, la qualité et la sécurité sont maitres mots.



Mes compétences :

JAVA

Supervision

Wonderware

Microsoft .NET

Coox

Gestion de projet

Manufacturing executing system (MES)

Relationnel

Oracle/SqlServeur/MySQL

Formation