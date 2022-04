Antoine LAMORIL

Management

• Recruter, former et motiver les équipes (jusqu’à 25 personnes)

• Identifier et développer les potentiels individuels et collectifs

• Mettre en place et appliquer des procédures



Service Client

• Environnements BtoC et BtoB

• Faire venir et revenir les clients

• Partager la connaissance et la passion des produits

• Imaginer et réinventer la satisfaction des client



Direction

• Univers multisectoriels

• Définir la stratégie d’entreprise, les objectifs et suivre les résultats

• Représenter et garantir l’image de l’entreprise

• Gérer les situations de crise



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Rigueur

Formation

Démarches administratives

Stratégie d'entreprise

Leadership

Service client

Qualité client

Gestion de la relation client

Gestion d'équipe

Recrutement

Dynamisme