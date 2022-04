Antoine LAMPS

Avec l'objectif de devenir un expert de la liaison au sol, je désire acquérir des connaissances et de l'expérience dans les domaines de la suspension, du châssis, du pneumatique et du frein.

Spécialisé dans le confort et le comportement du véhicule, j'ai été diplômé en 2013 de l'école automobile ISAT. Mes expériences au sein d'Exagon Motors et LMS Engineering et PSA m'ont permis de confirmer mon souhait professionnel.

Tout ma carrière est animée par ma grande passion de l'automobile, de la mécanique.



Mes compétences :

Catia v5

Siemens NX

Matlab

Labview

Microsoft office

Mécanique des structures

Acoustique vibrations bruit

Vibration et mécanique des milieux continus

Dynamique du vehicule