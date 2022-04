Antoine LANNOO

Après des études liées à l'environnement (Deug géologie puis TS+ environnement industriel et qualité de l'air), je suis entré un peu par hasard au sein de la SNCF, après avoir travaillé pendant et après mes études dans le secteur de la grande distribution.

Réactif, perfectionniste et organisé, mon métier au sein de la SNCF correspond à mes valeurs.

Passionné de sports mécaniques, je suis également impliqué au sein de l'ACO. Plusieurs fois par an, lors des compétitions sur le circuit du Mans, je prends part à la gestion d'une zone du circuit et d'une équipe de contrôleurs (entrée/sortie des spectateurs, gestion de circulation autour du circuit, camping etc....)