Antoine LANTIERI

Conception et Réalisation en Motion et Design Graphic.



2013/2017

> Animations et Habillage pour l'Info (F3)



2012

> Animations et Habillage pour l'Info et Thalassa (F3)

> Evénement La Poste



2011

> Animations et Habillage pour l'Info et Thalassa (F3)

> Logo de VDM



2010

> Clip "Geisha"



2009

> Générique du "Champ. d’Afrique des Nations"

et Générique des "Qualifiers 2010" avec Marc Tatou

> Clips pour le Musée de l’Immigration

D.A. : Jean Bétin, prod. et réal. : Vidéo-Amplitude / J.-Y. Martel.



2008

> Charte graphique de la Météo (F3)

> Clip pour l'ESA. Prod. et réal. : Vidéo-Amplitude / Jack Cohen.



2007

> Générique de "l’Hebdo Cinéma" (Canal+) prod. : PAF, Marc Olivier Fogiel

> Générique de "La Cible" (F2)



2006

> Générique de "Ushuaïa" (TF1)

> Image de Marque du Groupe Transatlantic



2005

> Générique de "+ Clair" (Canal+) prod. : PAF, Marc Olivier Fogiel

> Habillage des Émissions Cinéma (F3)





2004

> "la Semaine de l’Immigration" (F3)

> Générique "Mercredi Cinéma" (F3)



2003

> Générique "Le Fabuleux Destin de … (F3) prod. : PAF, Marc Olivier Fogiel

> Charte Graphique de La Cité des Sciences



2002

> Habillage de la Coupe du Monde avec Marc Tatou (diffusion mondiale)

> Générique de "Ushuaïa" (TF1)

> Générique de La Cible (F2)

> Charte graphique de la Météo (F3)



2001

> Habillage des "Grands Voiliers" Thalassa (F3)

> Habillage du Foot pour (TF1)

> Générique du Millionaire (Française des Jeux)



2000

> Habillage du passage en l’an 2000 (F2)

> Habillage des émissions de sport (F2,F3) pour Patrick Chêne

( rugby, foot,boxe, sky, athlétisme, Roland-Garros, Tour de France, …)

> Générique des Jeux Olympiques de Sydney (F2,F3)

> Image de marque de la Cité des Sciences

> Campagne pub fiches et film pout l'Eté Cinéma du Parc de la Villette"



1999

> Habillage des courses pour Equidia, la Chaîne du Cheval



1998

> Création de Un Monde Parfait, studio de design graphic avec Marc Tatou

> Générique et Habillage de la Coupe du Monde avec Marc Tatou (1er Prix à Imagina)



1997

> Films pour le La Villette Jazz Festival et le Parc de la Villette



1996

> Génériques et habillage des Victoires de la Musique (F3)

> Générique et habillage des Elections Municipales (F2)



1995

> Habillage des Elections Présidentielle (F2)

> Générique "Les absents ont Toujours Tort" (la 5) près. : Guillaume Durand



1994

> Création de Pendant Ce Temps-là, studio de design graphic avec Philippe Lallemant et Francis Margnoux

> Habillage et direction artistique de la Cinquième avec Philippe Lallemant.

> Générique et habillage des Elections Européennes (F2) avec Philippe Lallemant



1993

> Générique "Mitterrand Face aux Français" (TF1) prod. : Marouani, Guillaume Durand

> Générique et habillage des Élections Législatives (F2)



1991

> Génériques fins et habillage de La Marche du Siècle (F3) jusqu’en 1997

prod. : Jean-Marie Cavada



1990

> Génériques fins et habillage de Transit (arte)



