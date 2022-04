Antoine LARRÉ

Ingénieur en développement à mes débuts, je me suis bâti une solide expérience technique au sein d'une équipe dynamique.



J'ai évolué à partir de 2009 en tant que responsable produit auprès d'un éditeur de logiciels. En lien avec les équipes commerciales et projets, ma mission était d'analyser et d'anticiper les évolutions du marché afin d'organiser les différents cycles de développements du produit.



En 2013, j'ai rejoint l'entité projet en tant que responsable études et développement. Je pilote une équipe de 7 personnes de profils variés (développeurs junior/senior, web-designer) avec pour objectif d'assurer le bon déroulement des projets de 50 clients chaque année. Une gestion fine des plannings et une coordination avec les chefs de projets, équipes produit et commerciale sont nécessaires au bon déroulement des opérations tout au long de l'année.



Certifications Microsoft :

70-513 : TS : Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4

70-516 : TS : Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4



Mes compétences :

JavaScript

Ext JS

Microsoft .NET

Lucene

Solr

SQL

XSLT

PHP

XML

Windows Communication Foundation

JQuery