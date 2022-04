Antoine LAURENT

Tout au long de mes expériences, j'ai pu développer des compétences en:

- Gestion de projet et management;

- Analyse concurrentielle et market intelligence pour recommandations stratégiques;

- Business development et marketing opérationnel;

- Création et amélioration de cellules de veille;

- Cartographie et intelligence économique;

- Une connaissance approfondie des marchés du cloud computing, de la carte à puce en général (bancaire, documents d'identité, biométrie, télécom et M2M) et de la sécurité (cryptographie, signature électronique, PKI) et des affaires européennes en lien avec ces domaines.



Mes compétences :

E-reputation

Intelligence économique

Management

Veille

Analyse stratégique

Analyse de marché

Marketing produit

Marketing