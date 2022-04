Antoine LAURENT

Après avoir obtenu mon baccalauréat économique et sociale, j'ai fait un B.T.S Transport et et Prestations Logistiques en alternance avec l'AFTRAL d'Ergué-Gabéric (29500).

J'ai effectué mon alternance au sein du groupe Dachser en tant qu'affréteur

.

J'ai décidé de poursuivre ce cursus avec l'AFTRAL en intégrant l'ISTELI en licence professionnelle de Responsable de Production en Transport et Logistique. Cette formation se déroule sur Cesson-Sévigné, de plus elle est en alternance.

Je suis actuellement avec les transports Breger en tant qu'exploitant.