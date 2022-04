Antoine LAVEINE

Ingénieur diplômé de l'ENSIACET (2010), de formation Chimiste avec une spécialisation en Génie de l'Environnement et un MR2 en Hydrologie, Hydrochimie, Sol & Environnement (Université Toulouse 3).



Je suis actuellement Manager d'une équipe de 15 chargés d'affaires Travaux Ingénierie GAZ, sur 2 sites à Dijon et Auxerre. Au sein du travaux Ingénierie de l'agence Bourgogne de GrDF, filiale indépendante du groupe ENGIE qui s'occupe de la gestion industrielle, des travaux et du développement du réseau de distribution de gaz naturel ainsi que de la démocratisation des technologies gaz&EnR.

Nos activités concernent tous les chantiers de construction, renouvellement, modernisation ou sécurisation de l'infrastructure réseau gaz, sur les départements du 21 et du 89. En fort lien avec les collectivités locales et avec toujours l'enjeu de sécurité industrielle et de satisfaction client, nous pilotons des centaines de chantiers à l'année, avec des prestataires BE ou TP. Je pilote l'ensemble de cette activité, tant au point de vue technique et opérationnel qu'au point de vue comptable (plusieurs M€).

Mon travail inclut évidemment la dimension managériale et humaine de gestion des 15 salariés et d'interfaces avec nos nombreux sous traitant ou autres services de GRDF.



Avant cela, ma précédente expérience était en tant qu'ingénieur d'affaires responsable du pôle efficacité énergétique (manager fonctionnel et appui RH) au sein du service développement (commercial) de l'agence Est

Mes missions allaient de l'appui technique (sur affaires complexes) des 12 commerciaux de mon équipe à l'animation d'un portefeuille de plusieurs centaines de partenaires (bureaux d'études, architectes, ADEME, installateurs, industriels, ...) en lien avec les projets de construction et/ou rénovation sur la région. Je pilotais aussi et surtout la cellule efficacité énergétique (business plan, budget, suivi des indicateurs, ...) qui comprenais deux autres ingénieurs que je manage fonctionnellement et pour lesquels je sert d appui RH.



Le cumul de mes expériences passées et de mon métier actuel, me permet de me qualifier comme manager impliqué et représentant engagé de la qualité travaux et de l'efficience commerciale et relationnelle.

Mes expériences commerciales m'aidant d'ailleurs fortement dans le domaine relation publique et relation prestataires, qui sont importants dans mon métier actuel de manager travaux.

Je m'épanouis et j'apprends au quotidien dans le management de la diversité de mes équipes et la coopération aux interfaces nombreuses, nécessaires à notre activité de chantier.



Mes compétences :

Chimie

Développement durable

Energie

Environnement

Gaz

Pompe à chaleur

RT2012

Ingénierie

Gaz naturel

Réseau

Eau

Management commercial

Encadrement

Management

Business

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Lobbying

Pilotage d'activité

Pilotage d'équipe

Planification

Gestion budgétaire

Suivi de chantiers

Relation fournisseurs

Conduite du changement

Gestion de prestataires

Relations Publiques