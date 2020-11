Mustapha AIT KADDI

De formation technique et scientifique centrée sur l'énergie, motivée par LE développement durable et l'éco-conception; mon parcours est le résultat de choix d'études et d'expériences judicieux afin de me doter des savoirs et outils nécessaires à l'efficacité énergétique en général et des bâtiments en particulier.

De nature très curieux avec un engouement prononcé pour l'innovation, je suis aussi intéressé par le domaine de la recherche et développent en mécanique et process .



Mes compétences :

Conduite des projets

Études qualitatives

Dimensionnement Panneau Photovoltaïque

Dimensionnement –planification

Recherche et Développement

Calcul scientifique

Mécanique des fluides

Maintenance

Environnement

Biomasse

DYNAMIQUE DES FLUIDES (CFD)

Combustion

Simulation numérique