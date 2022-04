Antoine LE BERRE

Je suis diplômé de l’école Centrale Electronique Paris, de l’université californienne d’Irvine et de l’université Pierre et Marie Curie.





L’apport de mon master2 à mon parcours m’a permis de me perfectionner dans la reconnaissance des formes et l’apprentissage tout en étudiant la planification et la navigation en robotique. Ma précédente mission m’a appris à m’adapter rapidement à de nouvelles équipes et technologies ainsi qu’à des projets divers à fort historique. Ma mission actuelle m’initie au monde de la finance avec le calcul de risque correspondant aux normes européennes.





Mes compétences :

Robotique

Ingénieur

Automatique