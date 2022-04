Antoine LE BIHAN

Issu d'un BTS Commerce International, j'ai décidé de poursuivre mon parcours vers une licence spécialisée dans la gestion du transport et de la logistique internationale afin d'explorer de nouvelles opportunités. Suite à cette expérience, j'ai souhaité me recentrer sur une formation basée sur le Marketing international, j'ai donc intégrer le Programme Grande Ecole à Rennes School of Business en 2ème année.



Je suis actuellement en échange universitaire à Santiago (Chili) durant un semestre. Suite à cet échange, je compte réaliser un stage de 6 mois entre janvier et juin 2018, basé sur une mission en marketing. Je me dirige ensuite vers un master 2 en alternance intitulé "Manager de Projets Innovants" basé sur une mission en marketing à caractère international consacrée à un projet innovant.



Mes compétences :

Espagnol

Économie

Statistiques

Mathématiques gestionnaires

Marketing

Anglais

Probabilités

Droit

Management

Gestion des opérations d'import-export

Management commercial

Étude de marché

Informatique

Transport international