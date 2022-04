Antoine LE CORRE

After a two-year degree in Sales and Marketing Techniques at Bordeaux university, I am currently in final year of a business and management bachelor at Ulster University of Coleraine, Northern Ireland.

With modules such as innovation management, entrepreneurship and economy, I’m in a transition year. Indeed, thanks to a wide range of modules, my two-year degree has provided me a good overview of business and enterprise skills, while I plan to integrate a specialized Master in purchase. During this year, I would like to improve my language skills and my capacity for adaptation by learning the Anglo-Saxon way of work.

Linked with value creation, purchase department is known as a key function in enterprises. By it wide range of tasks as B to B negotiation, sourcing, and strong relationship with production department, I think this job suits my dynamic and curious profile.



Après deux années d'études à l'IUT de Bordeaux en Techniques de commercialisation, je suis désormais en dernière année de bachelor business et management (programme ERASMUS) à Coleraine en Irlande du Nord.

Avec des matières comme le management de l'innovation, l'entrepreneuriat et l'économie, cette année est pour moi une année de transition entre un DUT, qui de part ses nombreuses matières m'a apporté une vue d'ensemble des métiers de la vente, et un master que je souhaite spécialisé dans l'achat. Je souhaite également renforcer mes compétences linguistiques et ma capacité d'adaptation en m'inprégnant de la culture Anglo-Saxonne.

De plus en plus reconnue comme une fonction clée de l'entreprise, associée à la création de valeur, la fonction achat est en pleine émergence. Les diverses missions remplies par les métiers de l'achat telles que la négociation B to B, le sourcing produit et les fortes relations avec la production correspondent à mon profil dynamique et curieux.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Réseaux sociaux

Microsoft PowerPoint