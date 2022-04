Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



J'ai 29 ans et je travaille actuellement en tant que Responsable Qualité chez CARMAT pour le compte de MCA à Paris.



Voici mes différentes connaissances:



Qualité et Sûreté de fonctionnement



-Management de la Qualité

-5S, 6 Sigma, Lean Management

-Maîtrise Statistique des Procédés (MSP)

-Optimisation des Procédés

-Métrologie

- AMDEC (Process, Produit)

-Contrôle Qualité

- Analyse de Risques

-Plans d'expérience

-Fiabilité Prévisionnelle

-Fiabilité Opérationnelle



Management



-Qualité : normes ISO 9001, EN 9100, Audit Qualité, Démarche Qualité

-Projet : GANTT, PERT, logiciels (Microsoft Project, PSN8)



Vous pouvez également consulter mon CV en ligne à l'adresse suivante:

http://www.antoine-le-guen.com



